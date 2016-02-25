Берлин, 25 февраля, 2016, 10:04 — ИА Регнум. Германские ученые установили, что система навигации птиц и некоторых животных имеет молекулярную основу, сообщает Sky News.

picnewsday.ru Птицы

Светочувствительный белок флавопротеин криптохром содержится в сетчатке глаз птиц, представителей семейства псовых и некоторых приматов.

Ученые считают, что этот белок позволяет им в прямом смысле слова видеть магнитное поле Земли.

Это дает возможность хорошо ориентироваться в пространстве, но указанный белок более полезен животным, активная жизнь которых проходит над поверхностью земли и в светлое время суток.

У человека, в отличие от макак, орангутангов и других приматов, такого белка нет. Не обладают им и кошачьи.