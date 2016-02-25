Вашингтон, 25 февраля, 2016, 09:41 — ИА Регнум. Американская компания SpaceX приняла решение о переносе времени запуска многоразовой ракеты Falcon 9 минимум на сутки, сообщается на официальной странице компании в Twitter.

pics-about-space.com Falcon 9

Запуск ракеты с телекоммуникационным спутником на борту планировалось осуществить в четверг в 02:45 по московскому времени с мыса Канаверал. Согласно сообщению The Telegraph, причиной переноса старта стала необходимость охладить ракетное топливо.

В 2016 году компанией SpaceX запланированы 12 запусков ракет.

Falcon 9 не создает проблем при запусках, но никак не может выполнить свою главную техническую задачу — приземлиться после полета. В этот раз посадка запланирована на баржу, стоящую на якоре в Атлантическом океане.

Инженеры SpaceX заявляют, что не надеются на успешную посадку, но полезную информацию о процессе безусловно получат.