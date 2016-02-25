Москва, 25 февраля, 2016, 09:29 — ИА Регнум. Джамбулат Хатуов назначен заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

armawir.ru Заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулат Хатуов

Напомним, с января 2009 года по октябрь 2015 года Хатуов занимал должность первого заместителя губернатора Краснодарского края.

Справка:

Джамбулат Хизиирович Хатуов родился 3 июня 1962 года в станице Советская (Новокубанский район, Краснодарский край).

В 1979 году, после окончания средней школы, Хатуов работал заготовителем — товароведом заготконторы Новокубанского районного потребительского общества Краснодарского крайпотребсоюза.

В 1984 году Хатуов окончил Московский ордена Дружбы народов кооперативный институт по специальности «экономист-организатор». В том же году занял должность директора розничного торгового предприятия Успенского районного торгового объединения Успенского районного потребительского общества (РайПО) краснодарского крайпотребсоюза.

1984−1986 гг. — служба в армии.

1986−1998 — председатель правления Успенского РайПО. В 1997 закончил Белгородский университет потребительской кооперации по специальности юрист.

В 1992 году избран депутатом Успенского районного Совета депутатов.

В 1998 был избран председателем Совета Успенского РайПО, одновременно являясь членом Совета и президиума Краснодарского крайпотребсоюза.

В июне 2002, в период наводнения, назначен исполняющим обязанности главы Успенского района, а с июля 2002 районным Советом депутатов был избран главой Успенского района.

В декабре 2004 жители Успенского района вновь избрали Хатуова главой муниципального образования.

31 мая 2006 назначен исполняющим обязанности главы города Армавира. 8 октября 2006 избран главой Армавира.

30 октября 2008 года назначен исполняющим обязанности мэра г. Сочи.

С января 2009 года назначен первым заместителем губернатора Краснодарского края.

С января 2009 года по 21 октября 2015 первый заместитель губернатора Краснодарского края.