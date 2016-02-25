Вашингтон, 25 февраля, 2016, 09:20 — ИА Регнум. Госсекретарь США Джон Керри озвучил, сколько США необходимо солдат для поддержания на севере Сирии так называемой зоны безопасности, сообщает АВС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Керри

Выступая перед Сенатом, Керри заявил, что, по оценке Пентагона, потребуется от 15 до 30 тысяч солдат. «Мы готовы санкционировать это? Готовы ли мы пожертвовать столькими людьми?» — обратился он к конгрессменам.

По его словам, выполнение этого плана будет слишком проблематично именно из-за наземных войск. Вашингтон рассматривает другие сценарии, если соглашение о перемирии не будет соблюдаться, сказал Керри.

Напомним, 22 февраля 2016 г. по инициативе РФ состоялись телефонные переговоры между Владимиром Путиным и Бараком Обамой. В ходе переговоров сторонам удалось достичь договоренностей по перемирию в Сирии с 27 февраля.

По данным ряда американских СМИ, в США главы Пентагона и ЦРУ обратились к президенту страны Бараку Обаме с требованием подготовить «план Б» на случай, если «по вине России» сорвется перемирие в Сирии.