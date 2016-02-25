Вашингтон, 25 февраля, 2016, 09:14 — ИА Регнум. Быстрые радиосигналы, долгое время считавшиеся посланиями инопланетной цивилизации, исходят из галактики в 6 миллиардах световых лет от Земли и имеют «космологическую» природу, сообщается в журнале Nature.

spacereal.ru Пульсар

Вспышки радиоизлучения были случайно обнаружены в 2007 году в ходе наблюдений за пульсарами через телескоп «Паркс», размещенный в Австралии. Обнаружение еще нескольких подобных периодических радиовсплесков и доказательство их космического происхождения еще более заинтриговали ученых и общественность.

Для точного определения природы сигналов надо было установить расстояние до их источника. Эван Кин и его коллеги из Технологического университета Суинберн в Австралии решили подключить к исследованию ряд других обсерваторий и радиотелескоп АТСА. В результате точность наблюдений была многократно повышена и источник сигналов удалось установить.

Расчеты показали, что сигналы имеют мощность, для которой требуется столько энергии, сколько выделяет Солнце за двое суток жизни. Ученые пришли к выводу, что сигналы порождены двумя нейтронными звездами, слившимися воедино и превратившимися в черную дыру.

Кроме того, исследование данного сигнала помогло ученым продвинуться в решении проблемы «недостающей материи Вселенной». Характер волн изученного сигнала доказывает, что «потерянная материя» существует, но для её обнаружения необходима астрономическая техника нового поколения.