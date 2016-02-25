Майами, США, 25 февраля, 2016, 09:05 — ИА Регнум. Глава департамента здравоохранения штата Флорида (США) доктор Джон Армстронг заявил 24 февраля о том, что в штате зарегистрировано три случая заражения вирусом Зика беременных женщин, сообщает Associated Press.

hna.de Вирус Зика

Об этом он заявил в рамках ежедневного доклада, отметив, что, по всей видимости, во всех трех случаях больные заразились во время заграничных поездок. В какие страны ездили женщины, у которых обнаружили вирус, не указывается.

Напомним, 1 февраля Всемирная организация здравоохранения признала вирус Зика угрозой международного масштаба. По мнению многих экспертов, вирус Зика связан со вспышкой у новорожденных в Бразилии микрофецалии — недоразвития черепа и головного мозга, сопровождающегося умственной отсталостью и неврологическими отклонениями.