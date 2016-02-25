Геленджик, Краснодарский край, 25 февраля, 2016, 09:04 — ИА Регнум. Аэропорт города-курорта Геленджик Краснодарского края ждёт расширение. Здесь будет построен новый аэровокзальный комплекс, который позволит увеличить пропускную способность воздушной гавани. В настоящее время соответствующий проект проходит государственную экспертизу. После этого начнутся строительные работы. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города 25 февраля, речь шла на встрече главы города Виктора Хрестина с управляющим директором аэропорта Геленджик Дмитрием Кириченко.

avia.pro Аэропорт Геленджик

Кириченко уточнил, что после модернизации общая пропускная способность аэровокзала увеличится до 314 пассажиров в час. Регистрация будет проводится на восьми стойках, зарегистрироваться на рейс самостоятельно можно будет на шести устройствах.

Обеспечат в воздушной гавани и надежную безопасность. По словам Дмитрия Кириченко, ежедневно на территории аэропорта работают сотрудники геленджикского линейного отделения полиции, ведомственной охраны, службы авиационной безопасности. Кроме того, за порядком в аэропорту следят и 180 камер, что позволяет оперативно реагировать на внештатные ситуации.

Что касается планов на предстоящий курортный сезон, то в летние месяцы планируется осуществлять до 20 рейсов в день. География полетов достаточно широкая — две российские столицы — Москва и Санкт-Петербург, а также Екатеринбург, Череповец, Новый Уренгой, Советский, Уфа, Нижний Новгород, Тюмень, Сургут.

Как сообщили ИА REGNUM в группе компаний «Базэл Аэро», аэропорты Краснодарского края за прошлый год обслужили более 8,6 млн человек, что на 12% больше, чем в 2014 году. При этом на внутренних направлениях авиакомпании перевезли через аэропорты Сочи, Анапы, Краснодара и Геленджика более 7,87 млн человек (на 21% больше, чем годом ранее). А вот на международных направлениях пассажиропоток снизился на 36% до 794 267 пассажиров за 2015 год.

В частности, в курортных аэропортах Анапа и Геленджик в прошлом году было обслужено около 1,5 млн пассажиров внутренних авиарейсов.

Как прокомментировал генеральный директор «Базэл Аэро» Леонид Серегеев, «минувший год для аэропортов компании в Краснодаре, Сочи, Анапе и Геленджике был достаточно успешным. Прирост пассажиропотока по группе составил 12%. Он был обеспечен за счет внутренних направлений. Аэропорты Анапы и Геленджика сохранили положительную динамику пассажиропотока, несмотря на отсутствие международных рейсов».

Добавим, что аэропорт Геленджика, открытый в 2010 году, на сегодняшний день является важным логистическим объектом курорта. Ежегодно увеличивается количество перевезенных туристов, открываются новые направления полетов.