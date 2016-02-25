Москва, 25 февраля, 2016, 08:59 — ИА Регнум. Нефть марки Brent все так же привержена своему диапазону. За последний месяц цены практически не выбирались за пределы 30,00—36,00, не находя серьезных причин для пробоя границ в ту или иную сторону. Вполне возможно, что в текущих условиях этот диапазон продержится еще как минимум несколько недель, считает старший аналитик ГК ForexClub Алена Афанасьева.

arb.ca.gov Нефтяная вышка

«Свою роль в этом играют очень сдержанные и иногда «заторможенные» реакции нефтедобывающих стран. Попытка договориться была предпринята, за ней опять последовала волна риторики, а итог один — никаких результатов. Единственным стимулом к росту Brent может стать снижение доллара США», — отметила Афанасьева.

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«Сегодня, 25 февраля, будет опубликована американская статистика по заказам на товары длительного пользования. Напомним, что сейчас рынок особенно внимательно отслеживает любую значимую отчетность из США, так как есть опасения, что экономика постепенно скатывается в рецессию, а повышения ставки в 2016 году ждать не стоит. Это может спровоцировать кратковременный всплеск спроса на Brent с вероятностью касания 36,20, однако есть сомнения, что пробой диапазона состоится. Скорее всего, после этого нефть вновь устремится к 30,00 долл./барр.», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 25 февраля цены на нефть торгуются в слабом минусе, поскольку инвесторы продолжают отыгрывать данные Минэнерго США по запасам энергосырья в стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 07:11 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,05% — до 34,05 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,75% — до 31,91 доллара за баррель.