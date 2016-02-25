Вашингтон, 25 февраля, 2016, 08:51 — ИА Регнум. Карликовая планета, получившая название 2015 КН162, обнаружена в Солнечной системе, сообщает Центр малых планет Международного астрономического союза.

1366x768.ru Космос

Знаменитые планетологи Скотт Шеппард и Чад Трухильо обнаружили её на орбите, расположенной от Солнца в два раза дальше, чем орбита Плутона. Год на этой планете длится 489 земных лет. Диаметр планеты равен 400−800 километрам.

Планета была впервые замечена при помощи телескопа Кека, расположенного на Гавайских островах, в мае 2015 года, но ученым понадобилось время для накопления данных, подтверждающих её существование и статус.

Скотт Шеппард и Чад Трухильо открыли уже несколько планет, расположенных дальше орбиты Плутона. Им принадлежит честь открытия плутоида «Байден» и планеты V774104.