Вашингтон, 25 февраля, 2016, 08:27 — ИА Регнум. Британская певица Адель получила премию Brit Awards 2016 в номинации «Лучший альбом», сообщает BBC.

bustle.com Адель

Награду она получила за альбом «25», выпущенный в 2015 году.

Ранее Адель была названа «Лучшей британской исполнительницей», одержала победу в номинации «Мировой успех», а также ее песня «Hello» была признана «Синглом года». В итоге Адель победила в четырех номинациях из пяти.

Brit Awards — музыкальная премия, ежегодно присуждаемая в Великобритании. Эта музыкальная премия считается британским аналогом «Грэмми».