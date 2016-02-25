Москва, 25 февраля, 2016, 08:02 — ИА Регнум. Минфин РФ предложил вернуться к поддержке курса рубля при падающих мировых ценах на нефть, создав новое бюджетное правило, пишет газета «Ведомости».

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Согласно инициативе, предлагается, в случае превышения ценами на нефть уровня в $50 за баррель, отчислять часть нефтегазовых доходов бюджета в Резервный фонд или Фонд национального благосостояния.

По словам замглавы Минфина Максима Орешкина, это позволит не нести инфляционных последствий, поскольку эти покупки финансируются бюджетными сбережениям, в отличие от покупки валюты Банком России. Кроме того, такая схема обеспечит «стабильную фискальную и налоговую конструкцию в средне‑ и долгосрочной перспективе».

В Центробанке отметили, что предложенное бюджетное правило нуждается в «обсуждении и уточнении». Напомним, с 2015 года Минфин напрямую влияет на денежные рынки: дефицит бюджета финансируется из Резервного фонда путем продажи валюты Центробанку.