Киев, 25 февраля, 2016, 07:50 — ИА Регнум. ВСУ взяли село Широкино (Донецкая область) под свой контроль. Такое заявление в эфире телеканала «112 Украина» сделал пресс-офицер сектора «М» так называемой антитеррористической операции в Донбассе Александр Киндсфатер.

galleryua.com Близ Широкино. Пляж Азовского моря

«Да, несколько дней назад боевики (ополченцы — прим.) полностью покинули свою часть. Наши подразделения взяли этот населенный пункт под свой контроль», — сказал Киндсфатер.

Он сообщил, что в настоящее время на занятой ВСУ территории проводится разминирование. По его словам, ополчение ДНР заминировало каждый дом в Широкино. Называя ополченцев террористами, Киндсфатер сообщил, что на территории села установлены десятки растяжек, ловушек и мин.

Село Широкино находится в Донецкой области — между Мариуполем и Новоазовском. С июля 2015 года в селе отсутствуют вооружённые силы ВСУ и ополчения Донбасса.