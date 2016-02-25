Новосибирск, 25 февраля, 2016, 07:49 — ИА Регнум. Сотрудники Новосибирского государственного университета (НГУ) реконструировали военные биографии 12 лучших полководцев знаменитого азиатского завоевателя Амира Тимура. Как сообщили ИА REGNUM в НГУ, это первое в мировой историографии масштабное исследование, посвященное самым ярким военачальникам легендарного Тамерлана.

nsu.ru Миниатюра из Шах-наме, конец XIV века

Ведущий научный сотрудник лаборатории гуманитарных исследований НГУ, доктор исторических наук Леонид Бобров с коллегамиуже много лет изучают историческое наследие азиатских народов. Сотрудники лаборатории считают, что несмотря на то, что армия играла исключительно важную роль в государстве Тимура, специальных работ по военному искусству этого среднеазиатского полководца очень мало. Так до сих пор не систематизированы данные по вооружению, тактике и военной стратегии завоевателя, и вплоть до недавнего времени был совершенно не изучен командный состав его армии.

«Вне всякого сомнения, Амир Тимур может быть отнесен к числу самых выдающихся полководцев Азии. Подчеркивая его жестокость по отношению к противнику, нельзя не отметить и его удивительный военный гений, позволивший молодому барласу превратиться в некоронованного Владыку Полумира», — считает Бобров, который никогда не называет Амира Тимура Тамерланом. Он считает, что «Хромой Тимур» — это оскорбительное прозвище, данное полководцу врагами.

Новосибирские ученые по сути решили исправить некую несправедливость. Они считают, что личность Тимура производила столь сильное впечатление на его современников и потомков, что практически затмила тех людей, которые сражались под его началом, помогая ему в военных свершениях.

«Мы собрали если не все, то большую часть источников, в которых содержались данные о военачальниках Тимура. Это две «Книги побед» («Зафар-наме»), написанные в первой четверти XV века и содержащие детализированные описания походов и сражений Тимура и его военачальников. Ценные биографические сведения о полководцах содержат «Дневник похода Тимура в Индию» Гийасаддина Али, «Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимура (1405−1406)» испанского посла Руи Гонсалеса де Клавихо и другие произведения. Некоторые тексты для нас были заново переведены с персидского и арабского языков. Совмещая разные источники (мусульманские и европейские), мы получили очень интересные результаты», — рассказал Леонид Бобров.

По его словам, всех военачальников Тимура по степени воинского мастерства можно разделить на три условные группы. В первую входили «полководцы по призванию» — люди, с детства, одаренные военными талантами: Хаджи Сейф ад-Дин, Джеханшах-бахадур, Мухаммед-Султаншах, Осман-бахадур, Шайх Нур ад-Дин-бек. Тимур очень ценил этих воинов и старался связать с собой родственными узами. Вторую группу представляют «полководцы по должности». В нее входили сыновья соратников Тимура: Сулейман-шах, Худайдад, Бердибек. Эти полководцы унаследовали должности и воинские контингенты своих отцов и обладали военными талантами разного «калибра». К третьей группе, «полководцы по рождению», относятся наследники Тимура: сыновья Омар-шейх и Мираншах, а также внук Мухаммед-султан. Этой группой Тимур занимался лично, постепенно усложняя боевые задачи и поднимая уровень воинской компетенции своих подопечных.

Проведенное исследование высветило роль, которую играли полководцы в создании державы Тимура. Каждому из них будет посвящена отдельная научная статья.

«Мы надеемся, что данное исследование заинтересует наших узбекских и казахстанских коллег, потому как некоторые из военачальников Тимура происходят из родов, которые теснейшим образом связаны с жителями нынешнего Узбекистана и Казахстана», — говорит историк НГУ, подчеркивая, что изучение военных биографий полководцев является частью большой работы, которое ведет лаборатория гуманитарных исследований университета.

«Это первое комплексное исследование по военному искусству Тимура, где рассматривается: вооружение, тактика, фортификация, осадное искусство. Исследование, посвященное военачальникам Тимура, является частью раздела по военной организации чагатайской армии. Общим итогом нашей работы должна стать единая монография, посвященная военному искусству Тимура. Думаю, результаты научного исследования будут интересны не только профессиональным ученым, но и широкому кругу любителей истории Востока, а также кадровым военным, так как военное искусство Тимура и его полководцев является важной составляющей мирового военно-исторического наследия», — подчеркнул Леонид Бобров.