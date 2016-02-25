Минск, 25 февраля, 2016, 03:02 — ИА Регнум. КНР рассчитывает, что 2016 год станет годом бурного развития белорусско-китайских отношений. Об этом 24 февраля в Минске заявил посол Китая в Белоруссии Цуй Цимин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Посол КНР в Белоруссии Цуй Цимин

Выступление посла состоялось на церемонии открытия программы «Весёлый весенний праздник 2016 приносит радость в Беларусь». На мероприятие было приглашено около 200 гостей — чиновников, бизнесменов, представителей СМИ, научной и творческой интеллигенции.

Цуй Цимин констатировал хороший уровень отношений между КНР и Белоруссией, отметив личный вклад в улучшение двусторонних отношений председателя КНР Си Цзиньпина и руководителя постсоветской республики Александра Лукашенко. Посол напомнил о важнейших событиях в белорусско-китайских отношениях за 2015 год.

Посол Китая проинформировал об успехах в экономическом развитии своей страны, которая, по его словам, обеспечила четверть прироста мировой экономики в 2015 году. О кризисе в Белоруссии Цуй Цимин дипломатично умолчал. Об успехах китайского бизнеса рассказал вице-президент китайской компании Huawei.

С поздравлениями выступил министр культуры Белоруссии Борис Светлов, отметивший, что «год культуры начался не в 2016 году и закончится не в 2016 году». Чиновник постсоветской республики поздравил приглашенных на мероприятие с китайским Новым годом.

Затем приглашенные отведали китайскую кухню от поваров гостиницы «Пекин» и насладились культурной программой. Перед гостями выступили творческие коллективы из Поднебесной в костюмах шаолиньских монахов и танцовщицы в традиционных костюмах. Особое внимание было приковано к исполнению мелодий на традиционных китайских инструментах.

Как «народная китайская песня» была представлена сыгранная на древнем китайском инструменте мелодия «Подмосковные вечера». Мероприятие, заявленное как пресс-конференция, переполнял характерный для Поднебесной символизм.

Фестиваль «Веселый весенний праздник 2016 приносит радость в Беларусь» продлится до 26 февраля. В его рамках запланировано проведение в Белгосфилармонии гала-концерта, а также «культурного базара» в Минском дворце детей и молодёжи (в советское время учреждение называлось Дворец пионеров).