Кито, 25 февраля, 2016, 02:23 — ИА Регнум. 80% предприятий эквадорской столицы пережили за последние месяцы сокращения персонала. Кроме того, существуют долги по заработной плате, достигающие 50%. Такие данные приводятся в докладе Торговой палаты Кито по итогам исследования, проведенного на предприятиях города.

Maurizio Costanzo Площадь Сан-Роке в Куэнка, Эквадор

В докладе также указывается, что 5% торговых помещений были закрыты в течение 2015 года — в основном, это касается маленьких семейных предприятий, таких, как продуктовые магазины, магазины, предлагающие текстиль и предприятия общепита, экономическое положение которых более хрупкое и более уязвимое к ударам кризиса, согласно источникам из Торговой палаты Кито.

Предприниматели не могут платить своим сотрудникам и поставщикам, потому что им не заплатили за работу или услуги, и чаще всего это касается долгов со стороны государственного сектора, заявили источники. Кризис затрагивает всех, нет денег, люди реже ходят по ресторанам и магазинам, тратят меньше, выжить могут самые сильные, заявил Орландо Шварц, владелец точки по продаже гамбургеров на улице Хуан Леон Мера, который также вынужден был закрыть свой бизнес, сообщает Эквадор сегодня.

Экономический кризис усугубляется напряженной внутриполитической ситуацией в стране, которая сохраняется с весны 2015 года. «В Эквадоре США пытаются применить ту же стратегию, что имела место при попытке государственного переворота год назад в Венесуэле. Цель — уничтожить плоды Гражданской революции в Эквадоре, президента Рафаэля Корреа», — заявила в интервью La Radio del Sur депутат парламента Эквадора Мария Августа Калье.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Эквадора Рафаэль Корреа не намерен выставлять свою кандидатуру на выборах 2017 года. В настоящий момент правящая партия определяется с кандидатом-преемником. Оппозиция имеет уже несколько кандидатов в президенты страны.