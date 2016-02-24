Каракас, 25 февраля, 2016, 01:55 — ИА Регнум. Губернатор венесуэльского штата Кохедес Эрика Фариас прокомментировала новые инициативы президента Венесуэлы Николаса Мадуро по выведению страны из кризиса. Президент, в частности, заявил, что в стране будет формироваться социалистическая система бизнеса, стимулировать рост экономики будет Национальная производственная корпорация, и предполагается запустить четырнадцать моторов роста экономики.

Исла Сан Карлос, Венесуэла

Эрика Фариас отметила, что в её штате, есть по меньшей мере пять таких моторов, среди которых промышленность и туризм, и что именно такой курс, какой озвучил Николас Мадуро, позвлоит стране уйти от роли нефтяного рантье, сообщает AVN.

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Как ранее передавало ИА REGNUM, власти Венесуэлы приняли решение девальвировать национальную валюту и повысить цены на субсидируемое из бюджета горючее. Об этом, как передает El Nacional, сообщил президент Мадуро. По его словам, официальный курс доллара США, который сейчас составляет 6,3 боливара, в ближайшее время возрастет до 10 боливаров.