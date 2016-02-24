Ярославская область, 25 февраля, 2016, 00:41 — ИА Регнум. Органы прокуратуры Ярославской области провели проверку по факту гибели шести человек, в том числе четырех малолетних детей, в результате пожара в многоквартирном доме в посёлке Песочное Рыбинского района Ярославской области.

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Как сообщает официальный сайт Ярославской областной прокуратуры, в ходе проверки установлено, что погибшие дети проживали в неполной семье совместно с матерью в однокомнатной квартире в аварийном доме. Женщина снимала квартиру в связи с невозможностью проживания по месту регистрации. При этом ни органы опеки и попечительства, ни иные уполномоченные подразделения администрации Рыбинского района не предприняли мер по организации предоставления мер государственной поддержки в части улучшения жилищных условий. Более того, результаты проверки показали, что заинтересованными органами власти факт нахождения семьи в трудной жизненной ситуации был своевременно не выявлен.

Однако, это вовсе не означает, что данными мерами надзорные и правоохранительные органы ограничатся.

«Действительно, нами проведена проверка, в ходе которой выявлено, что глава Рыбинского района Татьяна Смирнова не надлежащим образом осуществляла контроль за проживанием и содержанием детей в этой семье. Мы приняли административные меры: главе Рыбинского района направлено представление. Но это не означает, что инцидент исчерпан. Наши полномочия по этому вопросу не пересекаются с полномочиями Рыбинского отдела Следственного комитета, который расследует уголовное дело по факту гибели детей. Расследование продолжается. Полагаю, что в ближайшее время станут известны его результаты и дело будет направлено в суд», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM прокурор города Рыбинска Николай Брядовой.

Пожар в деревянном доме в поселке Песочное Рыбинского района Ярославской области, случившийся вечером 2 января, унёс жизни шести человек, из которых четверо — дети от года до трех лет.