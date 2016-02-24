Москва, 25 февраля, 2016, 00:40 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что слова в заявлении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о разрыве отношений между Москвой и Анкарой следует расставить в другом порядке.

ИА REGNUM

«СМИ передают слова Эрдогана: «Жаль, что Россия из-за двух пилотов потеряла такого друга, как Турция». А теперь расставим слова в том порядке, в котором они должны стоять: «Россия из-за Турции потеряла двух пилотов», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Как передавало ИА REGNUM, Эрдоган 24 февраля в Анкаре на встрече с главами местных администраций заявил, что турки не враги российскому народу, и напомнил, что Турция ежегодно принимала четыре миллиона туристов из России. Он также напомнил, что торговый оборот между Россией и Турцией в 2015 году достиг $35 млрд и обе страны хотели довести эту цифру до $100 млрд.

«Жаль, что Россия из-за двух пилотов потеряла такого друга, как Турция. Надеюсь, что предпринимаемые шаги по нормализации отношений приведут к положительному результату», — сказал турецкий президент.