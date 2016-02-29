Лос-Анджелес, США, 29 февраля, 2016, 06:40 — ИА Регнум. Создатель фильма «Девушка в реке: Цена прощения» Шармин Обаид получила «Оскар» в номинации «Лучший документальный короткометражный фильм».

Постер фильма «Девушка в реке: Цена прощения»

Уроженка Пакистана 37-летняя Обаид уже получала Награду Американской Киноакадемии: в 2012 году «Оскара» был удостоен её дебютный фильм «Спасая лица» о жестоких пакистанских нравах.

В центре сюжета «Девушки и реки» вновь Пакистан со своими беспощадными традициями. Малейшее подозрение девушки в том, что она могла запятнать честь семьи, становится причиной для ее убийства. Восемнадцатилетняя Саба вынуждена бежать из дома от собственного отца и родного дяди, которым не угодила.

Фильм не получил широкого распространения в мире и вышел в прокат только в США, в августе прошлого года.

На соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший документальный короткометражный фильм» были выдвинуты: