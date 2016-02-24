Вашингтон, 24 февраля, 2016, 21:06 — ИА Регнум. Основатель американской социальной сети Facebook, которая насчитывает почти 1,5 млрд активных пользователей, Марк Цукерберг назвал самую популярную эмоцию среди пользователей. Об этом он написал на своей странице в Facebook сегодня, 24 февраля.

Любовь

Напомним, с сегодняшнего дня Facebook вводит пять смайлов, которые позволяют выразить отношение к публикации. Помимо старого «Like», добавлен значок «Love» и смайлы «haha», «Wow», «Sad», «Angry». Всеми этими значками теперь можно пометить публикацию.

По словам Цукреберга, в первый день новшества самой популярной оказалась отметка «Love», которая в русском переводе почему-то называется «Супер».

Цукерберг напомнил, что пользователи Facebook давно просили добавить в функционал соцсети кнопку «Не нравится». Компания долгое время искала пути реализации этого запроса.

«Результат — это реакции, которые позволяют вам выражать любовь, смех, удивление, грусть или гнев. Пока самая популярная реакция — это любовь, что меня как раз устраивает», — написал Цукерберг.