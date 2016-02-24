Благовещенск, 24 февраля, 2016, 20:49 — ИА Регнум. В Тамбовской области планируется создать региональную корпорацию по развитию малого и среднего предпринимательства — по аналогии с федеральной корпорацией. Это решение будет принято в целях поддержки представителей бизнес-среды и создания новых рабочих мест, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

tambov.gov.ru Александр Никитин

Сегодня, 24 февраля, в Жердевке Тамбовской области прошло выездное совещание с главами городов и районов, которое провел глава администрации региона Александр Никитин. Он отметил, что такие совещания станут традиционными, и на них будут детально обсуждаться самые важные для Тамбовщины вопросы. Главной темой этого заседания стало социально-экономическое развитие муниципальных образований, в том числе за счет привлечения инвестиций, поддержки малого и среднего бизнеса.

Александр Никитин подчеркнул, что тема развития предпринимательства особенно актуальна в нынешних экономических условиях, поскольку бизнес является основой региональной экономики, создает новые рабочие места и способствует увеличению налоговой базы. Драйвером роста в экономике области является перерабатывающая промышленность.

Как рассказал губернатор, существенная помощь представителям бизнеса будет оказываться через региональную корпорацию по развитию малого и среднего предпринимательства, которая создается в Тамбовской области по аналогии с федеральной корпорацией. «Деятельность общероссийской корпорации будет субсидироваться из федерального бюджета, и мы, на региональном уровне, через свою корпорацию сможем претендовать на федеральные субсидии, чтобы помогать нашим предпринимателям на основе софинансирования из областного бюджета», — пояснил Александр Никитин. По его словам, «эти планы мы надеемся реализовать за два-три года».

На совещании также была затронута проблема привлечения инвестиций в муниципалитеты. Сегодня инвестиции в территорию приходят «сверху», благодаря планомерной работе областных властей. Однако в сложившейся экономической ситуации необходима также инициатива снизу. Муниципалитеты должны активнее демонстрировать свой потенциал инвесторам. Первым шагом в этом направлении являются разработанные на основе регионального инвестиционного стандарта муниципальные инвестиционные стандарты. Как подчеркнул Александр Никитин, глава каждого муниципального образования будет нести личную ответственность за реализацию инвестиционного плана у себя в территории.