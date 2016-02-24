Йошкар-Ола, 24 февраля, 2016, 20:06 — ИА Регнум. Сотрудники образовательных учреждений Марий Эл жалуются на сокращение фонда оплаты труда на 12% по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ Герман Дементьев в рамках заседания рабочей группы «Образование и культура как основы национальной идентичности», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Общероссийского народного фронта.

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Педагоги отмечают, что изменения происходят согласно письму министерства образования и науки республики от 12 ноября 2015 года. В частности, коллективу одной из школ Волжска рекомендовали сократить количество учебно-вспомогательного персонала, увеличить им норматив убираемой площади и провести интенсификацию труда учителя путем увеличения учебной нагрузки. И даже с учетом изменений зарплата сократится на 10,6%.

Как пояснила глава регионального Минобра Галина Швецова, поводом для оптимизации явилось то, что Марий Эл из федерального бюджета в этом году будет выделено средств меньше на 700 млн рублей. «Поэтому встал вопрос о сокращении финансирования на 12% не только образования, но и всех отраслей республики. Когда мы это письмо писали, мы понимали, что не все соответствует трудовому законодательству, но мы предлагали муниципалитетам сделать все, чтобы сохранить как можно больше физических лиц», — сообщила министр.

Зарплата педагогов сократилась в январе на 1 тыс. рублей. Однако по оценкам представителей ведомства, на основании данных за первый месяц года трудно сделать выводы, показательными станут итоги первого квартала.

Министерство образования предлагало несколько путей оптимизации расходов. В том числе, отпуск учителей за свой счет, создание образовательных комплексов путем присоединения к базовым школам, сокращение управленческого персонала, а также сокращение стимулирующей части зарплаты и привлечение средств из внебюджетных источников.

«Оптимизация бюджетных расходов не должна отражаться на зарплате педагогов», — подытожил Герман Дементьев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе публичных слушаний по проекту бюджета Марий Эл — 2016, основная масса обращений была связана с предстоящим сокращением фонда оплаты труда педагогов. Коллективы ряда образовательных учреждений отмечали, что предлагаемые министерством образования и науки меры противоречат действующему законодательству, ведут к массовым сокращениям педагогов, увеличению нагрузки, понижению уровня жизни учителей, а также, соответственно, негативно отражаются на качестве образования. Педагогов поддержали председатель Йошкар-Олинской городской организации Профессионального союза работников народного образования и науки РФ, а также депутаты Госсобрания Александр Сташкевич, Александр Старостин, Александр Тиняев и Сергей Мартьянов. По мнению членов парламента, «уменьшение фонда оплаты труда на большую сумму приведет к разрушению существующей муниципальной системы образования и, как следствие, негативным социально-экономическим последствиям». После рассмотрения обращений педагогов, Госсобрание заверило, что достигнутый в 2015 году уровень средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций сохранится в 2016 году.

Глава республики Леонид Маркелов, рекомендуя проводить собрания в трудовых коллективах с целью разъяснения принципов оптимизации, также обещал, что зарплата сохранится на прежнем уровне. «Главная задача довести до людей, что ни один учитель или воспитатель не пострадает от этой оптимизации. У нас в образовании достаточно неэффективных расходов, которые можно безболезненно сократить», — говорил Маркелов.