Москва, 24 февраля, 2016, 19:49 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении и в целом законопроект о повышении с 1 апреля 2016 года ставок акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо и средние дистилляты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 февраля, соответствующий законопроект был инициирован правительством РФ.

Топливо

Как подчеркнул замминистра финансов Юрий Зубарев, законопроект направлен на пополнение доходной части бюджета. Реализация законопроекта позволит в 2016 году направить дополнительно в доходы консолидированного бюджета РФ 89,3 млрд рублей, подсчитали в правительстве РФ.

Согласно законопроекту, с 1 апреля 2016 ставка акциза на автомобильный бензин повышается на 2 рубля за литр, на дизельное топливо — на 1 рубль за литр. В целях предотвращения заинтересованности в нелегальном производстве автобензина повышаются ставки акцизов и на прямогонный бензин.

В правительстве РФ отмечают, что для предотвращения заинтересованности в создании схем по уклонению от уплаты акцизов путем реализации дизтоплива под видом средних дистиллятов ставки акцизов на средние дистилляты и дизтопливо устанавливаются в одинаковом размере. При этом в целях минимизации возможного негативного влияния принимаемых мер на агропромышленный комплекс ставка акциза на дизтопливо повышается на 50% от уровня повышения ставки акциза на автомобильный бензин.

Ставка акциза на бензин пятого класса с 1 апреля по 31 декабря 2016 года составит 10,13 тыс. рублей за тонну, а в 2017 году — 7,43 тыс. рублей за тонну. Ставки акцизов на бензин, не соответствующий пятому классу, а также прямогонный бензин с 1 апреля по 31 декабря 2016 года составят 13,1 тыс. рублей за тонну, с 2017 года — 12,3 тыс. рублей за тонну. Ставки акцизов на дизтопливо и средние дистилляты с 1 апреля по 31 декабря 2016 года составят 5,293 тыс. рублей, в 2017 году — 5,093 тыс. рублей.

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 26 февраля.