В Калуге неисправная электропроводка могла спровоцировать пожар в доме
Калуга, 24 февраля, 2016, 18:56 — ИА Регнум. В Калуге следователи устанавливают обстоятельства пожара, в результате которого погибли два человека.
Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СК России по Калужской области Светлана Фомина, в ночь с 23 на 24 февраля 2016 года на улице Советской в Калуге загорелся частный жилой дом.
В ходе тушения пожара в доме было обнаружено тело женщины 1928 года рождения и мужчины 1948 года рождения. По предварительным данным, причиной пожара могла послужить неисправность в электропроводке дома.
Следственными органами по данному факту проводится процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.