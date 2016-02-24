Калуга, 24 февраля, 2016, 18:56 — ИА Регнум. В Калуге следователи устанавливают обстоятельства пожара, в результате которого погибли два человека.

ГУ МЧС России по Калужской области на пепелище

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СК России по Калужской области Светлана Фомина, в ночь с 23 на 24 февраля 2016 года на улице Советской в Калуге загорелся частный жилой дом.

В ходе тушения пожара в доме было обнаружено тело женщины 1928 года рождения и мужчины 1948 года рождения. По предварительным данным, причиной пожара могла послужить неисправность в электропроводке дома.

Следственными органами по данному факту проводится процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.