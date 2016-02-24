Калининград, 24 февраля, 2016, 18:44 — ИА Регнум. В 2016 году в Калининградской области планируется высадить 250 гектаров промышленных садов. Сегодня общая площадь яблоневых садов в регионе превышает 317 гектаров. Такие данные озвучил сегодня, 24 февраля, калининградский министр сельского хозяйства Сергей Лютаревич, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На развитие промсадоводства в Калининградской области предусмотрено около 50 млн рублей

К уровню 2013 года, когда был высажен первый сад интенсивного типа, площадь выросла в 15 раз.

Параллельно с закладкой садов в области организуются ягодники. В 2015 году было высажено около 22 гектаров, в настоящее время площадь ягодников составляет 47,5 гектаров.

Министр сельского хозяйства региона Сергей Лютаревич отметил, что средства на закладку садов и ягодников были доведены до аграриев в полном объеме.

«В Калининградской области промышленное садоводство развивается очень интенсивно. Мы начинали с закладки 20 гектаров в 2013 году. За два года благодаря государственной помощи сельхозпроизводители региона нарастили площадь промышленных садов до 317 гектаров. Эту работу мы продолжим, в планах на 2016 год — высадить примерно 250 гектаров. Но на этом мы не будем останавливаться», — сказал Лютаревич.

Министр также подчеркнул, что в регионе есть все условия для развития промышленного садоводства, в том числе климатические. Он добавил, что в этом году на развитие отрасли в областном бюджете предусмотрено 30 миллионов рублей, еще более 19 миллионов рублей выделено из федерального бюджета.

ИА REGNUM уточняет, что еще в 2014 году в ассортименте калининградцев были в основном яблоки из Польши.