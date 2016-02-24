Ереван, 24 февраля, 2016, 18:21 — ИА Регнум. Сегодня, 24 февраля, в резиденции президента Армении был подписан меморандум о сотрудничестве между правящей Республиканской партией Армении (РПА) и АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД).

president.am Подписание соглашения в президентском дворце

Документ под названием «Соглашение о политическом сотрудничестве» подписали президент Армении, лидер РПА Серж Саргсян и представитель Верховного органа АРФД Агван Варданян.

На пресс-конференции после церемонии подписания было отмечено, что документ не является договором о создании поствыборной коалиции или предвыборного блока, а предполагает долгосрочное сотрудничество, основанное на национальных и государственных подходах обеих партий.

Также стало официально объявлено о том, что Дашнакцутюн отходят три министерских портфеля — министром образования и науки станет Левон Мкртчян, министром экономики — Арцвик Минасян, министром территориального управления и развития — Давид Локян. Также АРФД назначит губернаторов Арагацонтской и Ширакской областей. Ими станут соответственно Габриел Гёзалян и Овсеп Симонян.

Подписание Соглашения происходит на фоне неутешительной экономической ситуации, постоянно растущего внешнего долга и непрекращающегося оттока населения.

Представитель Дашнакцутюн Агван Варданян в этой связи заявил, что партия берет на себя общую политическую ответственность за все сферы управления страной.

После торжественной церемонии были опубликованы соответствующие указы президента Армении о назначении уже упомянутых дашнакцаканов на министерские посты.

Начиная с 2003 года — это третий поход дашнаков во власть. АРФД дважды формировала коалицию — в период правления Роберта Кочаряна в 2003 году и после избрания Сержа Саргсяна президентом в 2008 году. Последнюю коалицию АРФД покинула в знак протеста против внешней политики Сержа Саргсяна, в частности, в связи с подписанием армяно-турецких протоколов.

Полный текст Соглашения ИА REGNUM oпубликует позднее.