Казань, 24 февраля, 2016, 17:42 — ИА Регнум. Работник Татарстанской таможни проиграл в казино деньги, похищенные им из камеры для хранения вещественных доказательств. Как сообщили ИА REGNUM в Приволжском СУ на транспорте, мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном и особо крупном размере).

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В ходе судебного разбирательства установлено, что с марта по август 2015 года обвиняемый похитил из камеры вещдоков более 4 млн рублей. Вместо денег злоумышленник оставил «куклы» из обрезков бумаги.

Похищенные деньги проиграл в казино в игорной зоне «Азов-Сити».

Приговором суда по совокупности преступлений мужчине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.