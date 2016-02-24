Тирасполь, 24 февраля, 2016, 16:54 — ИА Регнум. В Приднестровье активно комментируют состоявшийся в конце прошлой недели визит в Москву делегации Верховного совета ПМР во главе со спикером Вадимом Красносельским. Как отмечает издание РИА «Днестр», Красносельский считается вероятным кандидатом в президенты Приднестровья от умеренной оппозиции на президентских выборах, которые могут пройти в конце этого года.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Приднестровье

В этом свете налаживание Красносельским контактов с российскими официальными лицами привлекает к себе дополнительное внимание. «Судя по многочисленным материалам и фотодокументам, опубликованным парламентской пресс-службой, поездка в Москву превзошла все ожидания оппонентов [президента ПМР] Евгения Шевчука, — пишет РИА «Днестр». — Красносельского приняли на достаточно высоком уровне, выразили ему поддержку и снабдили необходимыми для любых выборов фотографиями. На них, в частности, запечатлены моменты рукопожатия с Сергеем Мироновым, и, что более весомо, — с Дмитрием Рогозиным».

По мнению издания, это означает «стратегический провал симпатизантов Евгения Шевчука», которые в последнее время пытались вызвать недоверие в Москве к Красносельскому. «Итоги визита Красносельского в Москву продемонстрировали высокий уровень контактов команды оппонентов нынешнего главы ПМР. В ответ группа сторонников Шевчука в сети запустила волну, занижающую статус господина Рогозина. Наиболее часто распространяемый комментарий со стороны фанатов Евгения Шевчука — «Рогозин — это ещё не Путин». В подобном ключе сторонники Шевчука действовали и на прошлых президентских выборах, в ходе которых они пытались закрепить в сознании избирателей миф о том, что их кумир связан лично с Путиным, а всех остальных российских чиновников, якобы, перекупила фирма «Шериф» (крупнейший в ПМР торгово-промышленный холдинг, тесно связанный с партией «Обновление», которая убедительно победила сторонников Шевчука на парламентских выборах в ноябре 2015 года — прим. ИА REGNUM ). Не исключено, что и на очередных парламентских выборах группа симпатизантов Шевчука попытается провернуть аналогичный трюк», — подводит итог издание.