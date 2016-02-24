Ярославль, 24 февраля, 2016, 16:50 — ИА Регнум. Для борьбы с возросшей уличной преступностью в Ярославле привлекают наряды из других муниципальных районов области. Об этом на заседании постоянной комиссии муниципалитета Ярославля в ходе ежегодного отчета рассказал и.о. заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД по Ярославлю Алексей Терентьев.

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«В настоящий момент у нас на улицах города по ночам работает 5 экипажей из сельских районов области, где криминогенная обстановка не такая сложная. Это довольно ощутимая помощь», — сказал и.о. заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД по Ярославлю Алексей Терентьев.

В 2015 году в городе был зафиксирован рост преступности на 55,7%, всего в городе было совершено 9896 преступлений. При этом значительно увеличилось число преступлений, совершенных в общественных местах — на 62,1% (с 3335 до 5406).

Еще одной мерой борьбы с уличными правонарушениями стало более активное применение административного ареста. Ярославским полицейским дано поручение при задержании лиц, к которым может быть применен административный арест, в обязательном порядке доставлять их в суд. В ночное время их задерживают в отделении полиции до утра.

«Если раньше 90% таких лиц были задержаны за употребление алкоголя за рулем, то теперь их число снизилось до 60%. Остальные — это те, кто задержан за появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, мелкое хулиганство и подобные правонарушения», — сказал Алексей Терентьев.