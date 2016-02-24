Волгоград, 24 февраля, 2016, 16:36 — ИА Регнум. В Волгоградской области из-за горе-матери чуть не произошла трагедия: женщина оставила в опасности трех малолетних детей. При этом противоправное деяние так и могло остаться безнаказанным. Факт укрытия преступления, совершенного женщиной в отношении своих детей, выявила региональная прокуратура. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного надзорного ведомства 24 февраля, ОМВД России по Руднянскому району не нашло в действиях женщины состава преступления и вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

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На уголовном преследовании нерадивой матери настояла прокуратура. Как выяснилось, вечером 17 декабря прошлого года 29-летняя местная жительница оставила сыновей 10 и 9 лет, а также двухлетнюю дочь без присмотра в чужом доме — у своего знакомого, заперев дверь на ключ, а сама ушла в гости. Жилище отапливалось только масляным обогревателем. Кроме того, никакой еды своим чадам женщина не оставила.

Малолетних обнаружили сотрудники полиции в ходе рейда. Позже нашли и горе-родительницу. Она была в состоянии алкогольного опьянения.

Теперь ответить за содеянное женщине придется по всей строгости закона. Ей вменяется в вину «оставление в опасности малолетних». Санкции статьи предусматривают наказание до одного года тюрьмы. Кроме того, решается вопрос о лишении матери родительских прав. В настоящее время дети находятся в социальном учреждении.