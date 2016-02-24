Киев, 24 февраля, 2016, 16:02 — ИА Регнум. Мнение украинских чиновников о том, что в газовый консорциум на базе ГТС Украины должен прийти только европейский инвестор — удивляет, заявил в комментарии корреспонденту ИА REGNUM эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Немецкий контроль

Ранее глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что единственным способом сохранения украинской ГТС является создание консорциума с крупной европейской компанией — причем «эта компания должна быть настолько авторитетна, чтобы ее голос был слышен, в частности, в вопросе Nord Stream-2». «Коболев делает вид, что не знает, что при создании консорциума должно быть сотрудничество и с поставщиком газа. А он один — Россия», — заявил Корольчук.

«Есть другие варианты, схемы, конечно. Может быть создан другой поставщик в России. Газ могут поставлять с месторождений, которые разрабатывают европейские компании. Но юридически это сложно будет сделать. Коболев делает вид, что не понимает, что придется работать с Россией, или он просто боится об этом сказать», — констатировал эксперт.

«Мы же видим — когда Украина говорит, что «Северный поток-2» это зло, она прямо не говорит, что нам нужно работать с Россией, чтобы транзит через нашу территорию сохранялся. Тогда получится диссонанс с общим отношением, что РФ — это агрессор и с ней нужно разрывать отношения и не работать ни по каким вопросам», — отмечает специалист.

Корольчук предположил, что условный «немецкий план» по ГТС Украины будет принят.

«Будут созданы условные европейские партнеры, то есть компания, которая получит выгодные условия и будет забирать газ на украинско-российской границе. Фактически Киев транзит газа отдаст европейской структуре, которая на этом будет зарабатывать и не будет иметь никаких обязательств по магистральным газопроводам и хранилищам. Обязательства по модернизации, развитию, ремонту — это все останется на государстве», — отметил эксперт. Также он подчеркнул, что в рамках такого плана Германия поможет Украине оставить транзит газа по своей территории на уровне 35−40 млрд кубометров в год, однако и способствует тому, что «Северный поток-2» будет построен.