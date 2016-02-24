Эксперт: «Немецкий план» по ГТС Украины — Киев отдаст транзит газа
Киев, 24 февраля, 2016, 16:02 — ИА Регнум. Мнение украинских чиновников о том, что в газовый консорциум на базе ГТС Украины должен прийти только европейский инвестор — удивляет, заявил в комментарии корреспонденту ИА REGNUM эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
Ранее глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что единственным способом сохранения украинской ГТС является создание консорциума с крупной европейской компанией — причем «эта компания должна быть настолько авторитетна, чтобы ее голос был слышен, в частности, в вопросе Nord Stream-2». «Коболев делает вид, что не знает, что при создании консорциума должно быть сотрудничество и с поставщиком газа. А он один — Россия», — заявил Корольчук.
«Есть другие варианты, схемы, конечно. Может быть создан другой поставщик в России. Газ могут поставлять с месторождений, которые разрабатывают европейские компании. Но юридически это сложно будет сделать. Коболев делает вид, что не понимает, что придется работать с Россией, или он просто боится об этом сказать», — констатировал эксперт.
«Мы же видим — когда Украина говорит, что «Северный поток-2» это зло, она прямо не говорит, что нам нужно работать с Россией, чтобы транзит через нашу территорию сохранялся. Тогда получится диссонанс с общим отношением, что РФ — это агрессор и с ней нужно разрывать отношения и не работать ни по каким вопросам», — отмечает специалист.
Корольчук предположил, что условный «немецкий план» по ГТС Украины будет принят.
«Будут созданы условные европейские партнеры, то есть компания, которая получит выгодные условия и будет забирать газ на украинско-российской границе. Фактически Киев транзит газа отдаст европейской структуре, которая на этом будет зарабатывать и не будет иметь никаких обязательств по магистральным газопроводам и хранилищам. Обязательства по модернизации, развитию, ремонту — это все останется на государстве», — отметил эксперт. Также он подчеркнул, что в рамках такого плана Германия поможет Украине оставить транзит газа по своей территории на уровне 35−40 млрд кубометров в год, однако и способствует тому, что «Северный поток-2» будет построен.