Черкесск, 24 февраля, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Обряд похищения невесты в Карачаево-Черкесии закончился ранением полицейского. Младшему лейтенанту Тинибеку Мыркакову, прибывшему вместе с нарядом полиции в дом похитителя, «жених» нанес ножевые ранения.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница». Реж. Л. Гайдай. 1967. СССР Похищение невесты

17-летняя девушка была похищена без согласия со стороны ее родных и увезена в селение Каменномост, где находился дом «жениха». «В целях пресечения потасовки между родственниками невесты и жениха полицейские вошли в центр толпы. В это время неизвестный ударил ножом в левое бедро Тинибека Мыркакова», — приводит слова представителя пресс-службы МВД по КЧР Казима Байбанова РИА «Карачаево-Черкесия».

В настоящее время полицейскому оказана медицинская помощь, а напавший на него с ножом задержан. Похищенная девушка возвращена родителям. По данному факту проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, широко распространенный в древности на Кавказе обычай умыкания невест неоднократно подвергался критике со стороны властей и общественности северокавказских республик. Так, еще в 2010 году глава Чечни Рамзан Кадыров запретил на территории республики обычай похищения невест. Как отметил Кадыров, этот обряд противоречит российскому законодательству и нормам ислама. В 2013 году чеченский лидер заявил о том, что власти и духовенство Чечни сумели полностью изжить практику похищения невест.

В Ингушетии в 2013 году представители регионального политсовета Ингушского отделения партии «Единая Россия» выступили с инициативой разработать проект федерального закона, предусматривающий ответственность за похищение женщины с целью вступления в брак. В республике было принято постановление о назначении штрафа в размере 200 тысяч рублей для лица, похитившего девушку с целью вступления в брак. По 100 тыс. рублей должны заплатить его подельники и религиозные деятели, пытавшиеся провести акт примирения и бракосочетания до уплаты указанного штрафа и до возвращения похищенной родителям.