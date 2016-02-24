Липецк, 24 февраля, 2016, 15:42 — ИА Регнум. На обновление маршрутного парка Липецкой области в 2015 году было направлено 53,5 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, средства поступали из федерального, областного и муниципальных бюджетов.

Андрей Бабуров Остановка маршрутных такси

Для перевозки по социально значимым маршрутам автопредприятия приобрели 31 новый автобус. Всего социально значимые маршруты в регионе обслуживают 816 транспортных средств, которые за год перевезли 60,5 млн пассажиров. Региональный пассажирский парк насчитывает 1346 автобусов.

Расходы консолидированного бюджета для поддержки и развития отрасли составили более 1,4 млрд рублей, что на 15% больше, чем было затрачено в 2014 году — значительно выросли ассигнования из федерального и областного бюджетов.

На покупку автобусов, работающих на природном газе, область направила 16 млн рублей, а субсидии из федерального бюджета компаниям-перевозчикам в рамках госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» составили 26,3 млн. Предприятие «Липецкие автобусные линии» за счет господдержки приобрело 10 новых экологичных автобусов.

«Без напряженного труда больших и малых автотранспортных предприятий немыслима жизнь людей и работа промышленного комплекса области. Дальнейшая модернизация автотранспортного комплекса, развитие сети автомобильных дорог — постоянные приоритеты в работе региональной власти», — заявил глава региона Олег Королев.