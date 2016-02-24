Баку, 24 февраля, 2016, 15:07 — ИА Регнум. Азербайджан представил ноту протеста России в связи с продажей Армении оружия, сообщил 24 24 февраля официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщает vesti.az.

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«МИД Азербайджана сообщил о направлении ноты МИД Российской Федерации в связи с сообщениями о вступлении в силу 10 февраля кредитного соглашения между Россией и Арменией о продаже армянской стороне вооружения и военной техники на сумму 200 млн. долларов США», — подчеркнул он.

В заявлении МИД Азербайджана подчеркивается, что Азербайджан неоднократно обращал внимание международной общественности на неопровержимые факты, свидетельствующие о размещении Арменией закупаемого вооружения и военной техники на оккупированной территории Азербайджана, что представляет собой нарушение международных правовых норм в данной области.

Отмечается, что поставка современного, в том числе наступательного вооружения Армении, которая оккупирует территорию соседней страны, не способствует урегулированию конфликта и ведет к эскалации напряженности в регионе. В связи с этим Азербайджан ожидает от страны-экспортера гарантий относительно того, что проданное вооружение и техника не будут размещены на оккупированной территории Азербайджана и вдоль армяно-азербайджанской границы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 февраля Россия официально выделила Армении льготный кредит для покупки военной техники на сумму $200 млн. Текст соглашения был размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

При этом стал известен список техники, которую закупит закавказский союзник Москвы: будут приобретены реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К58 «Смерч» с боеприпасами для них, переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла-С», комплекс пассивной радиотехнической разведки «Автобаза-М», тяжёлые реактивные огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепёк», бронеавтомобили «Тигр», противотанковые ракетные комплексы «Конкурс-М», противотанковые гранатомёты РПГ-26, стрелковое вооружение, двигатели и прицелы для танков Т-72 и боевых машин пехоты, средства связи, различная инженерная техника и грузовые автомобили фирмы «КамАЗ».

За всю эту технику Армения начнёт платить с 2018 года в рублях, предварительно предоставив предоплату в 10% по каждому из контрактов. Процентная ставка по кредиту составит 3%, а выплачивать его страна будет в течение 10 лет.

Между тем, как отмечается в опубликованном 22 февраля докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) о тенденциях в мировом экспорте вооружений поставки российского оружия в Европу в 2011—2015 годах выросли на 264% по сравнению предыдущим пятилетним периодом в основном за счет покупки российских вооружений Азербайджаном (по методологии Стокгольмского института исследований проблем мира, он относится к Европе): на него пришлось 4,9% всего российского экспорта оружия (в 2006—2011 гг. Баку закупил лишь 0,7% проданного Россией оружия), сообщают «Ведомости».