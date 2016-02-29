Лос-Анджелес, США, 29 февраля, 2016, 07:06 — ИА Регнум. Обладателями «Оскара» в категории «Лучший игровой короткометражный фильм» стали создатели картины «Заика» — Бенджамин Клири и Серена Армитаж. Из театра Долби в Лос-Анджелесе продолжается прямая трансляция церемонии вручения Премии Американской киноакадемии.

Цитата из к/ф «Заика». реж. Бенджамин Клири. 2015. Великобритания Мэттью Нихэм

Короткометражная драма «Заика» — фильм совместного производства Великобритании и Ирландии. Сюжет строится вокруг юноши Мэтью, страдающего заиканием и оттого ведущего предельно замкнутый образ жизни. Его общение с противоположным полом ограничивается онлайн-чатами, но однажды девушка из Сети сообщает ему о приезде в Лондон, и отступать становится некуда.

Фильм был снят на британской киностудии Bare Golly Films. Режиссёром и сценаристом стал дебютант Бенджамин Клири, спродюсировала фильм Серена Армитаж, также дебютант в кино.

Премьера картины прошла в сентябре 2015 года на Фестивале короткометражного кино в Лос-Анджелесе. Фильм вышел в американский и ирландский прокат.

В номинации «Лучший игровой короткометражный фильм» на «Оскар» претендовали:

«Аве Мария» — Бейзил Халил и Эрик Дюпон;

«День первый» — Генри Хьюз;

«Всё будет хорошо» — Патрик Воллрат;

«Шок» — Джеми Донахью;

«Заика» — Бенджамин Клири и Серена Армитаж.

Напомним, все короткометражные фильмы из шорт-листа «Оскара» вошли в альманах короткого метра Oscar Shorts и демонстрируются в кинотеатрах России с февраля 2016 года.