Рыбинск, Ярославская область, 24 февраля, 2016, 14:27 — ИА Регнум. Кандидат на должность главы городского округа Рыбинск Александр Симон обратился в Ярославский областной суд с иском о признании незаконным назначение выборов, в которых он принимает участие. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде. Кандидат в мэры считает, что муниципальный совет допустил правовые нарушения при назначении выборов.

ИА REGNUM

В частности, Александр Симон указывает в иске, что на момент назначения досрочных выборов не было принято решение о прекращении полномочий главы Рыбинска Юрия Ласточкина. Кроме того, устав города, действовавший на тот момент, не содержал упоминания о должности главы городского округа Рыбинск.

На основании этих, и ряда менее значимых обстоятельств кандидат просит отменить решение о назначении выборов. Истец предлагает альтернативный вариант — самороспуск муниципального совета Рыбинска.

В Волжской территориальной избирательной комиссии, организующей выборы мэра Рыбинска, новость о данном иске Александра Симона восприняли с удивлением.

«Получается кандидат хочет отменить само решение о назначении выборов. Мы разберемся, и выработаем свою позицию по данному вопросу», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM председатель Волжской избирательной комиссии Алла Качалова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вопрос о соответствии назначения выборов уставу города (в действовавшей на конец 2015 года редакции устава глава города не избирался прямым голосованием жителей) был поднят еще на заседаниях муниципального совета. Однако городская прокуратура посчитала, что областной закон, содержащий норму о выборности главы города, важнее. Устав же можно привести в соответствие с ним до 20 марта, на который назначены выборы, что и сделано в данный момент. Полномочия осужденного экс-мэра Рыбинска Юрия Ласточкина закончились в связи с вступлением в силу приговора суда.