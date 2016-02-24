Калининград, 24 февраля, 2016, 13:22 — ИА Регнум. На территории музея военной техники в Калининградской области совершен акт вандализма. Злоумышленники разбили лобовое стекло транспортного вертолета Ми-8Т, накануне установленного в музее под открытым небом в городе Советске, что на границе с Литвой.

sovetsk-tilsit.ru Вандалы повредили транспортный вертолёт Ми-8Т

Корпус военной машины, люки и иллюминатор также пострадали от рук вандалов. По предварительным данным, хулиганы орудовали топором. Подозреваемые задержаны на месте.

«Вертолёт установлен на Аллее воинов-интернационалистов в дань памяти и уважения тем, кто исполнял свой долг в войнах и локальных конфликтах. Разрушение экспоната музея — это оскорбление памяти тех, кто воевал и отдал жизни за нашу Родину», — заявил мэр Советска Николай Воищев.

Глава города уточнил, что переговоры об установке вертолёта на главной площади Советска велись более двух лет.

«Вопрос по охране объекта сейчас открыт, — продолжил мэр. — Скорее всего, здесь будут установлены камеры видеонаблюдения, но весь город камерами не обставить, поэтому надеемся на сознательность советчан».

ИА REGNUM отмечает, что образцы военной техники на Аллее воинов-интернационалистов в Советске давно стали предметом обсуждений в литовской блогосфере и СМИ. Дело в том, что орудия у бронетранспортёров «смотрят» в направление прибалтийской республики.