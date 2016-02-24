Песков прокомментировал дальнейшую судьбу Кадырова
Москва, 24 февраля, 2016, 13:08 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал анонсировать решение главы государства о дальнейшей судьбе лидера Чечни Рамзана Кадырова.
По его словам, решение будет принято по истечении срока службы Кадырова. «Мы никогда не анонсируем такие решения президента, не будем этого делать и на этот раз», — сказал Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, срок полномочий Кадырова на посту главы республики истекает 5 марта текущего года. Глава Чечни ранее заявил, что он выполнил свою работу в руководстве республикой и не хочет идти на следующий срок, но «если скажут дальше служить — будет служить».
Напомним, Кадыров был утвержден главой субъекта парламентом Чеченской Республики 2 марта 2007 года сроком на четыре года. В том же году в Чечне был проведен референдум о об изменении срока полномочий главы и парламента с четырех до пяти лет. Жители Чечни большинством голосов увеличили сроки пребывания на посту главы региона и спикера парламента.