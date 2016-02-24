Москва, 24 февраля, 2016, 13:08 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал анонсировать решение главы государства о дальнейшей судьбе лидера Чечни Рамзана Кадырова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

По его словам, решение будет принято по истечении срока службы Кадырова. «Мы никогда не анонсируем такие решения президента, не будем этого делать и на этот раз», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, срок полномочий Кадырова на посту главы республики истекает 5 марта текущего года. Глава Чечни ранее заявил, что он выполнил свою работу в руководстве республикой и не хочет идти на следующий срок, но «если скажут дальше служить — будет служить».

Напомним, Кадыров был утвержден главой субъекта парламентом Чеченской Республики 2 марта 2007 года сроком на четыре года. В том же году в Чечне был проведен референдум о об изменении срока полномочий главы и парламента с четырех до пяти лет. Жители Чечни большинством голосов увеличили сроки пребывания на посту главы региона и спикера парламента.