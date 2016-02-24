Москва, 24 февраля, 2016, 12:25 — ИА Регнум. Заместитель главного редактора ИА REGNUM по новостям из-за рубежа Игорь Павловский хоть и уверен, что один лишь запрет продажи алкоголя возле школ не решает проблему алкоголизма среди молодежи, однако считает предложение властей исключить из законодательства о регулировании алкогольного рынка понятие прилегающих территорий, в пределах которых магазинам и кафе запрещается продавать алкоголь, свидетельствующим об отсутствии четкого понимания, как ликвидировать социальную проблему:

allphoto.in.ua Ребёнок и алкоголь

«Просто запрет продажи алкоголя у школ сам по себе не даст ничего. В деле ликвидации алкоголизма среди подростков нужна осмысленная и длительная кампания. Но и отмена запрета — показатель того, что соответствующие органы не имеют внятной стратегии по этому вопросу. Получение дополнительный прибыли — слишком слабый аргумент в деле сохранения здоровья детей».

Против проекта закона об упразднении запрета на торговлю алкоголем в магазинах возле социальных и спортивных объектов выступает и Марина Захарова, заместитель главного редактора ИА REGNUM по новостям из России:

«Я категорически против такой инициативы. Более того, хотела задать вопрос авторам: «Хотели бы они видеть, чтобы их дети имели возможность заходить в такие магазины?» Это просто провокация. Сегодня мы снимем запрет на продажу алкоголя возле школы, а завтра разрешим открывать интим-магазины? Более того, в Государственной думе уже высказались против возможности принятия законопроекта».

Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров аналогично раскритиковал инициативу:

«Если, по мнению правительства России, зарабатывать деньги легче рядом с детьми и за счет детей, если, по мнению правительства России, детская аудитория помогает продавать алкоголь, то непонятно, почему правительство до сих пор не решило вернуть к школам игровые автоматы и казино. Может быть, школы и надо строить прямо на первом этаже казино. Если правительство так думает, то правительство как опытный перераспределитель средств бизнеса должно заставить этот бизнес, который будет кормиться возле школ, содержать также рядом со школами отделение полиции, вытрезвитель, службу психологической помощи и больницы, включая скорую помощь. Если вы хотите заработать на детях, вы должны оплатить их преступность, болезнь и смерть».

Напомним, министерство промышленности и торговли РФ подготовило проект закона об упразднении запрета на торговлю алкоголем в магазинах возле социальных и спортивных объектов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на замминистра ведомства Виктора Евтухова.