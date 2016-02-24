Краснодар, 24 февраля, 2016, 12:16 — ИА Регнум. В Краснодаре в День защитника Отечества у Вечного огня на площади Памяти Героев вспоминали погибших солдат, не пожалевших своих жизней в боях за Родину. В торжественной церемонии приняли участие военнослужащие, представители общественных организаций и молодежных движений, ветераны, студенты, казаки, школьники, а также руководство региона и краевые и городские депутаты, главы администраций внутригородских округов, передает корреспондент ИА REGNUM 24 февраля. Почтить память павших в Великой Отечественной войне к Вечному огню пришли около 1,1 тыс. горожан.

krasnodar.ru Возложение венков к мемориалу в Сочи

Церемония началась с возложения гирлянд курсантами военных вузов кубанской столицы. Под звуки гимна России прозвучали оружейные залпы. Торжественным маршем прошли курсанты военных училищ города и казаки Екатеринодарского районного казачьего общества. Все пришедшие на памятный митинг по традиции возложили цветы к обелиску Героям Советского Союза братьям Игнатовым и к памятнику воинам, павшим в боях за независимость нашей Родины в 1941—1945 годах.

В Новороссийске на площади Героев собрались все поколения защитников Отечества: ветераны, воины Новороссийского гарнизона, курсанты кадетских классов, казаки. Поздравить их пришли руководители города, депутаты, представители общественности, молодёжь. На митинге в честь славы и доблести воинов — защитников Отечества к мемориальной стене «Сынам Отечества, чей прах покоится в земле Новороссийска!» возложили венки и цветы.

Торжественная церемония прошла 23 февраля и в городе Сочи у Мемориала в Завокзальном районе. Ее участниками стали почти 7 тыс. человек.

«День защитника Отечества — это поистине всенародный праздник. Мы собрались, чтобы на этом святом месте поздравить сочинский гарнизон, сотрудников ФСБ, полиции, да и просто будущих солдат, которые готовятся служить, всю нашу молодёжь с этим замечательным праздником», — подчеркнул глава Сочи Анатолий Пахомов.

Мемориал построен в год 40-летия Победы в Великой Отечественной войне. Здесь похоронено около 2 тысяч человек. Это фронтовики, умершие в сочинских госпиталях, солдаты и офицеры со всей страны.

Как пояснили в мэрии города-курорта, эта церемония стала заключительной акцией, проходившей в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Он традиционно стартует 23 января и заканчивается торжественными мероприятиями, приуроченными ко Дню защитника Отечества. В 2016 году он проходит под девизом «За веру, Кубань и Отечество». Главная цель месячника — напоминание подрастающему поколению о героических страницах прошлого и о том, что такое понятие, как патриотизм, актуально и сегодня.