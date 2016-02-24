Москва, 24 февраля, 2016, 17:35 — ИА Регнум. Сроки окончания бесплатной приватизации жилья продлеваются на 1 год до 1 марта 2017 марта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 февраля, соответствующий закон приняла Госдума сразу в первом чтении и в третьем.

Комната

Как сообщила замглавы Минстроя Наталья Антипина, необходимость принятия закона вызвана тем, что значительная часть граждан, занимающих жилые помещения в аварийном и ветхом жилье и ожидающих расселения, лишится после 1 марта 2016 года возможности воспользоваться своим правом на бесплатную приватизацию, и закон решает эту проблему.

Кроме того, особенно актуальным продление приватизации жилья будет для жителей Крыма, где продолжается инвентаризация многоквартирного жилищного фонда, передача жилых помещений общежитий в муниципальную собственность, а также постановка жилищного фонда на кадастровый учет, считают в правительстве РФ.

«Крымчане очень просили о том, чтобы мы продлили приватизацию, потому что процесс идет очень непросто, там действуют правила, действовавшие еще при предыдущих властях», — сообщила глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская («Справедливая Россия»).

Хованская призвала депутатов принять документ сразу в трех чтениях. «Тогда Совет Федерации успеет принять закон 26 февраля, и мы не окажемся вне правового поля к середине марта, поставив в неловкое положение наших граждан», — сказала глава комитета.

Напомним, что на сегодняшний день срок окончания бесплатной приватизации жилья — 1 марта 2016 года.

Вместе с правительственным законопроектом Госдума рассмотрела и отклонила альтернативный законопроект, внесенный депутатами от фракции «Справедливая Россия». Как подчеркнула Хованская, документы совпадают «с точностью до запятой», однако законопроект «Справедливой России» был внесен в декабре 2015 года, а правительственный — только 18 февраля 2016 года. «Нам лестно, что правительство борется с фракцией и таким образом доказывает свою главность», — отметил депутат от «Справедливой России» Олег Нилов, подчеркнув, что фракция готова проголосовать за оба документа.

При этом Госдума не стала одновременно с правительственным документом рассматривать законопроект депутатов фракции ЛДПР о бессрочной бесплатной приватизации жилья. «Очевидно, что бесплатная приватизация государственного или муниципального жилья гражданами не может быть бессрочной. В противном случае муниципальный фонд будет постоянно истощаться», — отметил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Мартин Шаккум.

«Я бы согласилась с бессрочной приватизацией, но с ней не согласятся местные органы власти, ибо тогда прекратится строительство социального жилья», — указала глава профильного комитета Хованская.