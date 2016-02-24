Ростов-на-Дону, 24 февраля, 2016, 11:50 — ИА Регнум. В городах и районах Ростовской области в День защитника Отечества состоялись памятные мероприятия, уроки мужества и патриотические акции. В донской столице утром 23 февраля церемония возложения венков и цветов состоялась у мемориального комплекса «Павшим воинам», передаёт корреспондент ИА REGNUM 24 февраля.

donland.ru День защитника Отечества в Ростове-на-Дону

Возложили цветы к Вечному огню в сквере имени Фрунзе представители органов власти, ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие Южного военного округа, казаки, кадеты, школьники. Память погибших присутствующие почтили минутой молчания. Затем на площади перед мемориальным комплексом торжественным маршем прошла рота почетного караула и военного оркестра ЮВО.

Тысячи ростовчан приняли участие в различных мероприятиях, которые были подготовлены в городе. Угощали горожан настоящей солдатской кашей, поисковики Дона подготовили выставку военной техники времён Великой Отечественной войны, творческие коллективы — праздничные концерты. Юные конструкторы представили на одной из площадок образцы самолётов, выполненные своими руками.

В преддверии Дня защитника Отечества во многих школах прошли уроки мужества и патриотические акции. Так, например, для учеников школы №32 имени «Молодой гвардии» был организован смотр-конкурс строя и песни. В казачьей средней школе №88 состоялись соревнования «Казачья тропа-2016».

Ветераны Великой Отечественной войны и других военных конфликтов на торжественном собрании в Ростовском академическом молодёжном театре были награждены знаками отличия «За заслуги перед городом Ростовом-на-Дону». В их числе — участник боёв с гитлеровцами Оскар Евгеньевич Чернецкий. Знаком «За ратную службу» награждены фронтовики Евгений Григорьевич Горбачев, Евгений Иванович Малаховский, Виталий Иванович Некрасов.

Вечером горожан порадовал праздничный салют. Ровно в 21:00 на Левом берегу Дона прогремели 30 артиллерийских залпов.

Сегодня, 24 февраля, торжества продолжит спектакль, подготовленный ко Дню защитника Отечества. На малой сцене молодежного театра покажут «Уроки выживания». Постановку посвятили 70-летию Великой Победы. Со сцены прозвучат стихи о войне Константина Симонова, Бориса Изюмского, Елены Ширман, артисты исполнят народные и авторские песни.