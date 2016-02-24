Ереван, 24 февраля, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Армения достигла соглашения с Россией, Белоруссией и Киргизией о каботажных перевозках, заявил замначальника управления транспорта Минтранса Армении Давид Мелконян, в ходе заседания армяно-белорусской межправкомиссии в Ереване. Соответствующий протокол с партнёрами по Евразийскому союзу уже подписан, добавил он.

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«На днях я обсуждал с коллегой вопросы с квотами на каботажные разрешения. С белорусской стороны уже есть предложение на 2016 год: около 100 разрешений. Столько же, скорее всего, дадим и мы», — цитирует Мелконяна news.am.

Таким же количеством, возможно, Армения обменяется с Россией, а также с Киргизией. В первых двух этапах каботажной программы ЕАЭС пока не участвует Казахстан.

Теперь, довезя груз до места назначения в России, армянские дальнобойщики на обратном пути смогут совершить одну перевозку внутри РФ. Разрешение на это будет действовать для южных регионов России по дороге из Москвы к грузинской границе (Ростовская область, Ставропольский край, Северная Осетия). В Белоруссии такое разрешение будет действовать для восточных областей (Гомельская, Витебская, Могилёвская), а в Киргизии — в северных (Таласская, Иссык-Кульская, Чуйская).

Мелконян напомнил, что поэтапная программа каботажных перевозок предусмотрена до 2025 года, после чего рынок грузовых перевозок Евразийского союза будет полностью либерализован.

Каботажные перевозки предусматривают выполнение транспортных услуг внутри определенной страны иностранным перевозчиком, когда место погрузки и выгрузки находится в данной стране.