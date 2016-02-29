Лос-Анджелес, США, 29 февраля, 2016, 06:10 — ИА Регнум. Премию «Оскар» за «Лучший анимационный короткометражный фильм» получают создатели «Медвежьей истории» — чилийцы Габриель Осорио и Пато Эскала.

Цитата из м/ф «Медвежьи истории». реж Габриель Осорио Варгас. 2014. Чили Медвежья семья

История пожилого медведя, рассказывающего о своей жизни через диораму, членами жюри была признана лучшей. Мультфильм отсылает к периоду правления чилийского диктатора Аугусто Пиночета и повествует о нелегкой жизни разлученных семей.

Цитата из м/ф «Медвежьи истории». реж Габриель Осорио Варгас. 2014. Чили На память

Мультфильм был выпущен в 2014 году на студии Punkrobot Animation, где дебютант Габриель Осорио выступил режиссёром, оператором, художником и сценаристом.

В сентябре 2015 году картину показали в России на Манхэттенском фестивале короткометражного кино.

Всего на «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм» претендовали пять номинантов:

«Медвежья история» Габриель Осорио и Пато Эскала;

«Пролог» Ричарда Уильямса и Имоджена Саттона;

«Санджай и его команда» Санджая Пателя и Николь Гриндл;

«Мы не можем жить без космоса» Константин Бронзита;

«Мир будущего» Дона Херцфельда.

Напомним, анимационный фильм «Мы не можем жить без космоса» Константин Бронзита был единственным номинантом на «Оскар» из России. Фильм был снят на киностудии «Мельница» в 2014 году и за 2015 год получил ровно 60 международных наград, в числе которых — главный приз Анимационного фестиваля в Анси.