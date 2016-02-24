Волгоград, 24 февраля, 2016, 09:18 — ИА Регнум. В Волгоградской области в День защитника Отечества торжественные мероприятия прошли во всех районах и городах. В Волгограде 23 февраля на площади Павших Борцов состоялась церемония возложения цветов и венков к Вечному огню, передает корреспондент ИА REGNUM.

volgoduma.ru Вечный огонь в Волгограде

Несколько сотен человек пришли сюда с утра, чтобы отдать дань памяти павшим. Ветераны Великой Отечественной войны, Вооруженных сил, воины гарнизона, горожане, представители силовых структур, исполнительной власти города и области, общественных движений, молодежных патриотических объединений, депутаты возложили цветы к братской могиле в память о мужестве и героизме защитников Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при защите города в ходе Великой Отечественной войны. После минуты молчания и исполнения Гимна России солдаты почетного караула прошли маршем мимо Вечного огня.

Прошел в Волгограде 23 февраля и Рыцарский день. Эпоху средневековья воссоздали на центральном катке. Посетителей ждали соревнования за звание лучшего воина и внимание дамы сердца. Главным мероприятием праздничной развлекательной программы стал рыцарский турнир. Мальчишек, как представителей сильного пола, посвящали в рыцари, проверяли на храбрость и ловкость в «сражении», они боролись за звание лучшего воина. А каждая девочка смогла почувствовать себя настоящей средневековой дамой, выбрать своего рыцаря и подарить ему свое «сердце». А кульминацией тало сражение с грозным драконом.

Вечером в 21:00 всех жителей и гостей города ждал праздничный салют в честь Дня защитника Отечества. В Волгограде, как и еще в семи городах-героях, салюты устраивали артиллеристы Южного военного округа. Залпы дали 122-мм гаубицы Д-30, 76-мм дивизионные пушки ЗИС и ЗИС-3, использовали и салютные пусковые установки, а также пусковые фейерверочные комплексы «Радуга». Глазам зрителей предстал красочный многоэтажный салют. 30 залпов по одному каждые 30 секунд прогремели над Волгой.

Напомним, в текущем году в Волгоградской области будут отмечать 100-летний юбилей уроженца Камышина, легендарного летчика Героя Советского Союза Алексея Маресьева. По инициативе фронтовиков, членов ветеранских организаций 2016 год в регионе объявлен годом Маресьева. Подготовка к празднованию уже началась. Основные торжества состоятся 20 мая — в день рождения героя.