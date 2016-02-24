Сент-Луис, США, 24 февраля, 2016, 09:10 — ИА Регнум. Американская компания Johnson & Johnson (J&J) по суду выплатит $72 млн родственникам гражданки США, которая умерла от онкологического заболевания.

jp.wsj.com J&J

Суд города Сент-Луис (Миссури, США) постановил, что онкологическое заболевание у женщины возникло в результате использования продукции компании J&J, сообщает Associated Press.

Уточняется, что заявление в суд на компанию J&J было подано американкой Джеки Фокс. Женщина длительное время использовала косметику данной компании, содержащую тальк. В дальнейшем у неё развился рак яичников, и она считала, что виновник заболевания — продукция J&J.

Фокс скончалась в октябре 2015 года. Её родственники продолжили судиться с производителем косметики. Суд присяжных принял решение: J&J должна выплатить компенсацию семье скончавшейся женщины.

Отмечается, что руководство компании намерено обжаловать решение суда.