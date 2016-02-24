Москва, 24 февраля, 2016, 09:01 — ИА Регнум. Представители туристической отрасли Марокко презентовали новую стратегию развития российского рынка. Комплекс мероприятий будет направлен на значительное (в 3 раза) увеличение количества российских туристов в 2016 году, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

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«Наш главный офис планирует достичь объема турпотока из России от 100 тыс. до 200 тыс. человек в год. Первое, что мы для этого делаем, — подписываем соглашения с туроператорами, которые организуют чартерные рейсы между российскими городами (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург) и популярным марокканскими направлениями — Агадиром и Касабланкой. Есть также ряд туроператоров, которые будут работать с регулярными рейсами», — сказал директор представительства Национального Марокканского офиса по туризму в России и СНГ Самир Сусси Риах.

Сейчас Марокко принимает больше 10 миллионов туристов со всего мира. Основной турпоток (более 4 млн в год) — это туристы из Франции. Затем идут Испания, Англия, Германия, Италия. «Турпоток из России пока очень скромный. Максимум, отмеченный в 2013 году, составил чуть более 50 тыс. российских туристов. В 2014 году их было уже меньше — 37 тыс., в 2015 году спад продолжился — Марокко посетили немногим больше 30 тыс. российских туристов. Мы понимаем, что причиной являются экономические факторы. Но это не повод для грусти, у нас есть представления о векторе дальнейшего развития», — отметил Самир Сусси Риах.

Уже сегодня российским туристам в Марокко готовы предоставить специальные скидки и наиболее востребованную систему размещения «all inclusive». Пока по этой системе работают 50% отелей Агадира, но в ближайшее время их долю планируется увеличить до 80%.

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Как сообщало ИА REGNUM, особой популярностью у жителей России пользовались курорты Турции и Египта. Но после того, как 24 ноября 2015 года был сбит российский военный самолет Су-24, российским туристам в целях безопасности не рекомендовано ехать на отдых в Турцию. Кроме того, после крушения 31 октября 2015 года российского пассажирского самолета А321 над Синаем остается пока под запретом популярный у российских туристов Египет. Туристические компании России ищут альтернативу отдыху в этих странах.