Вашингтон, 24 февраля, 2016, 08:45 — ИА Регнум. Представители американской компании Terrafugia сообщили представителям СМИ, что к 2018 году они создадут первый в мире летающий автомобиль TF-X, сообщает Uincar.

digitaltrends.com Летающий автомобиль TF-X

Руководители проекта особо отметили, что прототип TF-X уже проходит испытания в аэродинамической трубе Массачусетского технологического института. Он имеет выдвижные крылья с двигателями мощностью 300 лошадиных сил.

Разработчики считают, что смогут создать транспортное средство, для использования которого достаточно будет войти в кабину и указать компьютеру адрес места назначения.

TF-X сможет достигать скорости 322 км/ч.

Компания Terrafugia объяснила, что ее целью является создание автомобиля, доставляющего пассажиров и груз «от двери к двери», и помещающегося в гараже, как обычная машина.