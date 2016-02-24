Лас-Вегас, США, 24 февраля, 2016, 08:36 — ИА Регнум. Претендент на выдвижение кандидатом на президентских выборах в США от Республиканской партии миллиардер Дональд Трамп одержал победу на предварительных партийных выборах в штате Невада.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Об этом сообщили американские телеканалы Fox News и CNN. По предварительным данным, которые приводит CNN, Трамп набрал 42% голосов активистов Республиканской партии, тогда как его соперник Марко Рубио — 24%.

Этот разрыв позволяет говорить о победе медиа-магната, считают эксперты. Ранее Трамп выиграл кокусы в штатах Нью-Гэмпшир и Южная Каролина. В штате Айова он стал вторым.

Напомним, в Южной Каролине из президентской гонки выбыл губернатор Флориды Джеб Буш — он занял четвертое место.