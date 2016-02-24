Лондон, 24 февраля, 2016, 08:21 — ИА Регнум. Нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси, забивший два гола в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом», прокомментировал игру своего клуба.

fcbarcelona.com Лионель Месси в матче «Барселона» — «Арсенал»

По его словам, «Барселона» проделала большой объём работы и победила. «Мы одержали великолепную победу над очень сильной командой», — цитирует Месси портал Eurofootball.

Ранее каталонский клуб одержал победу над «Арсеналом» со счетом 2:0. Месси забил два гола на на 71-й и 83-й минутах (второй — с пенальти) встречи.